<p>Hast du Lust, aktiv an den Wahlen teilzunehmen und dir etwas dazuzuverdienen? Dann werde Stimmzähler\/in!<\/p><p><strong>Hauptaufgaben:<\/strong><\/p><ul><li>Vorbereiten der Wahl: Stimmzettel stempeln und unterschreiben<\/li><li>am Wahltag: Wähler\/innen identifizieren, in Liste abhaken, Wahlausweise stempeln<\/li><li>nach der Wahl: Stimmen auszählen<\/li><\/ul><p><strong>Voraussetzungen:<\/strong><\/p><ul><li>wahlberechtigt in Bruneck <\/li><li>Schulpflicht erfüllt<\/li><\/ul><p><strong>Arbeitszeiten:<\/strong><\/p><ul><li>je nach Wahl 2 - 3 Tage (es werden Schichten eingeteilt)<\/li><li>die Tage können nach Absprache mit dem\/der Arbeitgeber\/in als Ausgleichsruhetage nachgeholt werden<\/li><\/ul><p><strong>Vergütung:<\/strong><\/p><ul><li>hängt von der Wahl ab<\/li><\/ul><p>Du kannst vor jeder Wahl frei entscheiden, ob du teilnehmen möchtest oder nicht.<br>Hier findest du das Formular für die Eintragung als Stimmzähler\/in: <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225832142-2414&sprache=1" title="Formular Eintragung Stimmzähler" data-detailonr="225832142">Eintragung Stimmzähler<\/a><\/p><p>Weitere Informationen erhältst du im Wahlamt im Brunecker Rathaus von Montag bis Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr, Tel. <a href="tel:+390474545279">+39 0474 545279<\/a> oder +39 0474545277, E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:bevoelkerungsdienst@gemeinde.bruneck.bz.it">bevoelkerungsdienst@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a>, <a data-fr-linked="true" href="mailto:wahlamt@gemeinde.bruneck.bz.it">wahlamt@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225832151-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>