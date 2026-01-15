<p>Ein lang gehegter Wunsch vieler Familien geht mit der Winternaherholungszone im Bereich des alten Eisstadions im Osten von Bruneck in Erfüllung.<\/p><p>Auf Initiative von Familienstadträtin Julia Engl und dank der guten Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein als Betreiber, der Freiwilligen Feuerwehr Bruneck und dem Betriebsleiter des Schwimmbades sorgen nun ein kleiner Eislaufplatz und ein Schneehügel für ungebremsten Winterspaß in unmittelbarer Zentrumsnähe.<br>„Das Angebot ist in erster Linie für Familien mit Kleinkindern bzw. für Kinder im Grundschulalter gedacht. Zum Eishockeyspielen eignet sich die Eisfläche nicht“, informiert Stadträtin Engl. Beim Eingang ins Freibad steht eine Toilette zur Verfügung. <br>Die Stadträtin dankt allen am Projekt Beteiligten für ihre Mithilfe, durch die ein wertvolles Freizeitangebot für Familien in Bruneck realisiert werden konnte. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1527342&mode=T&width=640&height=480&t=1768494578" class="fr-fil fr-dib width50" alt="von links: Hubert Frenes\/Freiwillige Feuerwehr, Stadträtin Julia Engl, Martin Huber\/Präsident Tourismusverein, Martin Burkhard\/Freiwillige Feuerwehr, Florian Lahner\/Betriebsleiter Schwimmbad" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: Oswald Frenes\/Freiwillige Feuerwehr, Stadträtin Julia Engl, Martin Huber\/Präsident Tourismusverein, Martin Burkhart\/Freiwillige Feuerwehr, Florian Lahner\/Betriebsleiter Schwimmbad<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225781488-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>