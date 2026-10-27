<p>Bruneck im sozialen Dialog – gemeinsam Zukunft gestalten. Was brauchen die Menschen in Bruneck heute und was wird morgen wichtig sein? Wo können wir Bestehendes weiterentwickeln, besser miteinander verknüpfen und neue Impulse setzen? Und wie können wir den sozialen Zusammenhalt nachhaltig stärken? <\/p><p>Mit diesen Fragen startet die Stadtgemeinde Bruneck einen Beteiligungsprozess zur Erarbeitung eines Strategiepapiers für den sozialen Bereich. Ziel ist es, gemeinsam Perspektiven zu entwickeln, die konkrete Ansätze für ein solidarisches, lebenswertes und zukunftsorientiertes Bruneck schaffen. Der erste offene Workshop findet am 12. November 2026 im Veranstaltungszentrum NOBIS statt. <br>Im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag, 27. Oktober stellten Stadträtin Julia Engl, Stadtrat Lukas Neumair und Stadträtin Stefanie Peintner zusammen mit Bürgermeister Bruno Wolf den Beteiligungsprozess zur Erstellung des Strategiepapiers für den Bereich Soziales vor – aber nicht nur: Sie nutzten die Gelegenheit, mit Passantinnen und Passanten am Rathausplatz ins Gespräch zu kommen, um ein erstes Stimmungsbild über das soziale Leben in Bruneck zu erhalten. Die verschriftlichten Anregungen, Ideen und Impulse hängten sie auf einem, zu einem Netz gespannten roten Faden mit Symbolcharakter auf: „Bruneck lebt von den vielen Menschen, die sich für eine gutes Miteinander einsetzen - ob beruflich oder ehrenamtlich, in Einrichtungen, Vereinen, Organisationen oder aus ganz persönlichen Beweggründen. Vieles davon ist sichtbar, Vieles bleibt oft im Hintergrund. Alles ist aber Teil des sozialen Netzes, das uns als Gesellschaft trägt. Mit dem Beteiligungsprozess zur Erstellung eines Strategiedokuments für den Bereich Soziales möchten wir Bestehendes sichtbar machen, Potentiale nutzen und Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, um dieses Netz zu stärken“, so Stadtrat Lukas Neumair. <br>Der Beteiligungsprozess gliedert sich in unterschiedliche Phasen und soll bis zum Sommer 2027 abgeschlossen sein. Neben Interviews mit verschiedenen Stakeholdern bilden drei offene Workshops das Herzstück des Prozesses. Der erste davon findet bereits am 12. November im NOBIS statt. Besonderes Augenmerk sollen Themen wie Aktives Altern, Jugend, Kinder, Familie, Menschen mit Beeinträchtigung, Wohnen, Chancengleichheit, Inklusion, Integration, öffentlicher Sozialraum, aber auch die Ausbildung von Fachkräften erhalten. Stadträtin Stefanie Peintner betonte dazu: „Die Themen sind vielfältig – gemeinsam ist ihnen aber eins: Sie betreffen uns alle und entscheiden wesentlich darüber, wie wir in Bruneck miteinander leben. Wir möchten gerade aus diesem Grund unterschiedliche Sichtweisen in den Prozess einfließen lassen. Das Wissen und die Erfahrungen von Expertinnen und Experten sind uns genauso wichtig wie die Perspektiven interessierter Bürgerinnen und Bürger. Denn eine gute soziale Strategie kann nur dann nachhaltig sein, wenn sie gemeinsam entwickelt wird.“ <br>Dass es mit der Ausarbeitung des Strategiedokuments aber keineswegs bei allgemeinen Zielsetzungen bleiben soll, unterstrich Stadträtin Julia Engl:“ Wir wollen aus der Strategie konkrete, realisierbare Maßnahmen ableiten. Dabei gilt es Prioritäten zu setzen und dort anzusetzen, wo wir mit vorhandenen Möglichkeiten gemeinsam etwas bewegen können. Nicht immer braucht es große Projekte – oft sind es kleine, gut durchdachte Schritte, die einen spürbaren Unterschied machen.“<br>Bürgermeister Bruno Wolf dankte den Stadträtinnen und dem Stadtrat für ihre gemeinsame Initiative und fügte hinzu: “Wir dürfen die Wichtigkeit des sozialen Lebens und Miteinanders als tragendes Gerüst unserer Gesellschaft nicht unterschätzen. Je besser es uns gelingt, dieses zu festigen, desto besser und vorbereiteter können wir gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen und Antworten darauf finden. Darum freut es mich besonders, dass diese Initiative dem Wert des Sozialen gebührend Aufmerksamkeit schenkt und die Möglichkeit schafft, einen breiten sozialen Dialog in Bruneck zu initiieren.” <\/p><p>Gemeinsam richteten die politischen Vertreterinnen und Vertreter den Aufruf an alle, sich aktiv in den Gestaltungsprozess einzubringen und luden ein, sich für den Kick-Off-Workshop am 12. November anzumelden: Anmeldelink: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/forms.gle\/ZiNyZbAAqBXfjXNs6">https:\/\/forms.gle\/ZiNyZbAAqBXfjXNs6<\/a><\/p><p><strong><br>Kick-Off am 12. November im NOBIS. Deine Perspektive zählt! <\/strong><\/p><p>Wir brauchen dich! Du kennst die Lebensrealitäten vor Ort und erlebst das soziale Miteinander auf deine ganz eigene Art und Weise, du weißt aus persönlichen Erfahrungen oder Beobachtungen um Bedürfnisse und soziale Herausforderungen Bescheid, du bist beruflich oder ehrenamtlich im sozialen Bereich tätig, engagierst dich in einem Verein, oder möchtest einfach deine Anregungen und Visionen zur Stärkung des sozialen Miteinanders in Bruneck einbringen: Dann nutze die Gelegenheit, werde Teil des Beteiligungsprozesses und melde dich für den Auftakt-Workshop am 12. November 2026 von 17:00 bis 20:00 Uhr im NOBIS (Bruneck, Europastraße 9) an. Miteinander ins Gespräch kommen, Themen analysieren, Fragen stellen, Gedanken einbringen und erste Impulse für die Entwicklung des Strategiepapiers sammeln Wir freuen uns, wenn du dabei bist! <\/p><p>Hier findest du die Einladung: <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225831368-2414&sprache=1" title="Wir sind Bruneck" data-detailonr="225831368">Wir sind Bruneck_Noi siamo Brunico<\/a><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><br><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1569773&mode=T&width=640&height=480&t=1793112341" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Wir sind Bruneck" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: Stadtrat Lukas Neumair, Stadträtin Stefanie Peintner, Bürgermeister Bruno Wolf, Stadträtin Julia Engl, Katherina Longariva\/Sozialgenossenschaft blufink<br><br><br><\/span><\/span><\/span><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1569776&mode=T&width=640&height=480&t=1793112503" class="fr-dib width66 fr-fil" alt="Wir sind Bruneck" data-lightbox="true"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225831370-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>