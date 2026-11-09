<p>Am 12. November startet der Beteiligungsprozess zur Erarbeitung eines Strategiepapiers für den sozialen Bereich mit einem offenen Workshop im Veranstaltungszentrum NOBIS. <strong><br><\/strong><br>Wir brauchen dich! Du kennst die Lebensrealitäten vor Ort und erlebst das soziale Miteinander auf deine ganz eigene Art und Weise, du kennst aus persönlichen Erfahrungen oder Beobachtungen die Bedürfnisse und sozialen Herausforderungen, du bist beruflich oder ehrenamtlich im sozialen Bereich tätig, engagierst dich in einem Verein, oder möchtest einfach deine Anregungen und Visionen zur Stärkung des sozialen Miteinanders in Bruneck einbringen.<\/p><p>Wir freuen uns, wenn du dabei bist! Bitte melde dich hier an: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/forms.gle\/ZiNyZbAAqBXfjXNs6">https:\/\/forms.gle\/ZiNyZbAAqBXfjXNs6<\/a><br>Kurzentschlossene können gerne auch ohne Anmeldung vorbeikommen!<\/p><p>Hier findest du die Einladung: <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225831368-2414&sprache=1" title="Wir sind Bruneck" data-detailonr="225831368">Wir sind Bruneck_Noi siamo Brunico<\/a><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225832952-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>