<p>Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen setzt die Stadtgemeinde Bruneck auch heuer ein sichtbares Zeichen: Mit einer Fotowand im Rathaus zeigen MitarbeiterInnen und politische VertreterInnen Gesicht und positionieren sich gemeinsam gegen jegliche Form geschlechtsspezifischer Gewalt. Damit bekennt sich die Stadtgemeinde sowohl als Arbeitgeberin als auch als öffentliche Institution klar zu Respekt, Gleichberechtigung und einem gewaltfreien Zusammenleben. Weitere Initiativen sind vom territorialen Anti-Gewalt-Netzwerk AGNET, dem Club Soroptimist Pustertal-Val Pusteria, der Katholischen Frauenbewegung in Zusammenarbeit mit der Pfarrei Bruneck, der Intercable ARENA, dem HC Falkensteiner Pustertal sowie dem Veranstaltungszentrum NOBIS geplant.<\/p><p>Bereits im vergangenen Jahr setzte die Stadtgemeinde Bruneck unter dem Motto „Bruneck steht auf“ ein eindrucksvolles Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und politische Vertreterinnen und Vertreter formten gemeinsam ein überdimensionales Herz und machten damit ihre Solidarität sichtbar. Heuer wird dieses Engagement auf eine neue, interaktive Weise fortgeführt.<br>Im Eingangsbereich des Rathauses lädt eine Fotowand dazu ein, Gesicht zu zeigen und gemeinsam Haltung zu beziehen. Über dem Schriftzug „Wir sind gegen geschlechtsspezifische Gewalt!“ sind Portraitfotos von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und politischen Vertreterinnen und Vertretern angebracht, die sich damit öffentlich für ein respektvolles und gewaltfreies Miteinander aussprechen. Die Aktion soll jedoch nicht nur das Bekenntnis der Stadtgemeinde sichtbar machen, sondern möglichst viele Menschen zum Mitmachen ermutigen. Unter der Frage „Du auch?“ werden Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ebenfalls Position zu beziehen. Wer die Botschaft unterstützt, kann dies ganz unkompliziert mit einem roten Klebepunkt auf der Fotowand zum Ausdruck bringen. Auf diese Weise soll ein gemeinsames Zeichen entstehen, das mit jeder Beteiligung wächst und deutlich macht: Gewalt darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben!<br>Stadträtin Stefanie Peintner unterstreicht die Bedeutung des gemeinsamen gesellschaftlichen Engagements: „Der Gewalt können wir nur gemeinsam ein Ende setzen – indem wir als Gesellschaft geschlossen Haltung zeigen und uns entschieden dagegenstellen. Geben wir der Gewalt keine Chance!“<\/p><p>Folgende weitere Aktionen und Veranstaltungen finden anlässlich des Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen statt: <\/p><ul><li>21.11.2026, von 09.30 bis 13.00 Uhr: Verkauf von Clementinen am Gilmplatz <br>Der Erlös kommt dem Frauenhausdienst Bruneck zugute. <br>Veranstalterinnen: Club Soroptimist Pustertal–Val Pusteria <\/li><li>25.11.2026, 17.00 Uhr, Veranstaltungszentrum NOBIS: Veranstaltung "Mut” mit szenischer Lesung von PlatThea, Gedanken und Impulsen zu geschlechtsspezifischer Gewalt, Widerstandskraft und Veränderung und der Möglichkeit, gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und für eine Kultur des Respekts und der Gleichberechtigung zu setzen <br>Veranstalterinnen: Territoriales Anti-Gewalt-Netzwerkes AGNET Pustertal, Frauenhausdienst Pustertal und Stadtbibliothek Bruneck<\/li><li>25.11.2026, 18.00 Uhr: Eröffnung der Bauminstallation “Gewalt ist keine Liebe" bei der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Bruneck; 18.30: Lichterprozession zur Rainkirche mit dortigem Gedenkgottesdienst um 19.00 Uhr <br>Veranstalterinnen: Katholische Frauenbewegung in Zusammenarbeit mit der Pfarrei Bruneck und der Stadtgemeinde Bruneck<\/li><\/ul><p>Auch in der Intercable ARENA und bei den Spielen des HCP sowie beim Veranstaltungszentrum NOBIS werden rund um den 25. November Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt.<\/p><p><br><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1573260&mode=T&width=640&height=480&t=1795105666" class="fr-fil fr-dib width66" alt="fotowand" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1573261&mode=T&width=640&height=480&t=1795106027" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Fotowand im Eingangsbereich des Rathauses" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225834516-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>