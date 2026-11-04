<p><strong>Suchst du eine neue berufliche Herausforderung? Die Stadtgemeinde Bruneck sucht eine\/n spezialisierte\/n Arbeiter\/in für die Feuerwehrhalle<\/strong><\/p><p>Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine engagierte Fachkraft für die Feuerwehrhalle. Die Tätigkeit umfasst vor allem die Betreuung, Wartung und Verwaltung der Einsatzfahrzeuge sowie der technischen Ausrüstung.<\/p><p><br> Wir bieten ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, moderne Fahrzeuge und Geräte sowie eine verantwortungsvolle Tätigkeit im Dienst der Gemeinschaft.<\/p><p><strong>Spezialisierte\/r Arbeiter\/in bei der Feuerwehr<\/strong><\/p><p><strong>Aufgaben:<\/strong><\/p><ul type="disc"><li>Verwaltung und Betreuung der Feuerwehrfahrzeuge und der technischen Ausrüstung;<\/li><li>Überwachung des Zustandes der Fahrzeuge und Geräte;<\/li><li>Durchführung kleiner Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten;<\/li><li>Koordination von Kontrollen, Revisionen und termingerechten Wartungen;<\/li><li>Unterstützung bei organisatorischen und logistischen Tätigkeiten innerhalb der Feuerwehrhalle;<\/li><li>Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und Ausrüstungen.<\/li><\/ul><p><br> Interessiert?<\/p><p>Dann klicke <a href="https:\/\/forms.cloud.microsoft\/Pages\/ResponsePage.aspx?id=FAAZxQ68P0uJSP8cAciCwwKKlHsgMs5DvCR2PgSXDYlUNzhTQUVJMDRJT1lNTk5LTlNCNUpIRUJYQS4u"><strong>hier<\/strong><\/a> oder kontaktiere uns telefonisch unter 0474 545 247.<\/p><p>Gerne erteilen wir weitere Auskünfte. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225832529-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>