<p>Der Austausch zwischen lokaler Wirtschaft und europäischer Politik stärkt den Blick auf die Herausforderungen und Chancen für unsere Unternehmen. Dies wurde beim Wirtschaftsstammtisch im Brunecker Ratssaal am 22. Oktober 2026 einmal mehr deutlich.<\/p><p>Wie wirken sich europäische Entscheidungen auf unsere heimischen Unternehmen aus? Welche Herausforderungen beschäftigen die Wirtschaft vor Ort, und welche Rahmenbedingungen braucht es, damit Betriebe auch in Zukunft erfolgreich arbeiten können? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des vom Wirtschaftsstadtrat Daniel Schönhuber organisierten Wirtschaftsstammtisches, zu dem er den EU-Abgeordneten Herbert Dorfmann eingeladen hatte.<br>Ziel der Veranstaltung war es, die europäische Wirtschaftspolitik zu beleuchten und den Austausch zwischen Politik und Wirtschaft zu fördern, denn viele Entscheidungen auf europäischer Ebene haben unmittelbare Auswirkungen auf unsere Unternehmen, unsere Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort.<br>Eine starke Wirtschaft vor Ort braucht gute Rahmenbedingungen und eine Politik, die zuhört. Der direkte Austausch zwischen unseren Unternehmen und den politischen Entscheidungsträgern ist deshalb besonders wichtig. Mit dem Wirtschaftsstammtisch schaffen wir eine Plattform, auf der wirtschaftliche Herausforderungen angesprochen und Perspektiven für die Zukunft diskutiert werden können“, betonte Stadtrat Schönhuber.<\/p><p>Der EU-Abgeordnete Dorfmann unterstrich die Bedeutung eines wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandorts und des direkten Dialogs mit den Betrieben: „Unsere Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, Planungssicherheit und faire Wettbewerbsbedingungen. Europa muss die Betriebe unterstützen und darf sie nicht mit unnötiger Bürokratie belasten.“ Zugleich verwies Dorfmann auf die Bedeutung von Innovation und nachhaltiger Entwicklung: „Die Zukunft unserer Wirtschaft hängt wesentlich davon ab, ob es uns gelingt, Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. Gerade kleine und mittlere Unternehmen brauchen dabei konkrete Unterstützung und einen einfachen Zugang zu Förderungen.“<br>Auch die regionale Verankerung der Wirtschaft spiele eine zentrale Rolle. „Starke Regionen sind das Rückgrat Europas. Wenn wir Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Lebensqualität vor Ort sichern wollen, müssen die Anliegen der heimischen Betriebe in die europäische Politik einfließen“, so Dorfmann.<br>Gerade in einer Zeit, in der Unternehmen mit vielfältigen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen konfrontiert sind, ist es wichtig, die Anliegen der lokalen Wirtschaft in die politische Diskussion einzubringen. Der Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern der europäischen Politik trägt dazu bei, Entwicklungen besser einzuordnen und die Auswirkungen europäischer Entscheidungen auf den Wirtschaftsstandort verständlich zu machen.<\/p><p>Auch künftig wird der Wirtschaftsstammtisch den Dialog fördern und eine Brücke zwischen Wirtschaft und Politik schlagen. Denn eine wettbewerbsfähige, innovative und zukunftsorientierte Wirtschaft ist eine wesentliche Grundlage für Arbeitsplätze, Wohlstand und Lebensqualität in Bruneck. Der Austausch mit den Betrieben, ein offenes Ohr für deren Anliegen und die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes sieht Stadtrat Schönhuber als seine zentralen Aufgaben.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225831762-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>