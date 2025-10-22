<p>Beim jüngsten Wirtschaftsstammtisch in Bruneck folgten zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der maßgeblichen Wirtschaftsverbände – darunter auch die Präsidentin – sowie viele führende Unternehmerinnen und Unternehmer der Einladung von Stadtrat Daniel Schönhuber.<\/p><p>Auch die Politik war hochrangig vertreten: Bürgermeister Bruno Wolf, Stadtrat Daniel Schönhuber und weitere Entscheidungsträger nahmen an der Veranstaltung teil und zeigten sich offen für die Anliegen der Wirtschaft.<br>Im Mittelpunkt des Treffens standen die konkreten Wünsche und Anregungen der regionalen Wirtschaft – insbesondere zu den Themen Infrastruktur, Fachkräftesicherung, digitale Entwicklung, Verkehrsanbindung, Bürokratieabbau und Standortentwicklung.<\/p><p>Die politischen Vertreter betonten, dass alle vorgebrachten Punkte aufgenommen wurden und man sich mit Nachdruck darum bemühen werde, diese in die Praxis umzusetzen. Ziel sei es, in enger Abstimmung mit der Wirtschaft tragfähige und zukunftsorientierte Maßnahmen zu entwickeln.<\/p><p>Bürgermeister Bruno Wolf und Stadtrat Daniel Schönhuber brachten es auf den Punkt: „Wir arbeiten gemeinsam daran, den Wirtschaftsstandort Bruneck noch attraktiver für Unternehmen und für die Menschen zu gestalten.“<br>Die Veranstaltung machte deutlich: Nur durch enge Zusammenarbeit und regelmäßigen Austausch lässt sich die wirtschaftliche Zukunft Brunecks aktiv und nachhaltig gestalten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225770227-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>