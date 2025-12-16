<p>Der im Dezember 2025 in Bruneck stattgefundene Wirtschaftsstammtisch mit Landesrat Marco Galateo stieß auf großes Interesse. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Unternehmertum nahmen daran teil, um sich über aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen und Entwicklungen auszutauschen.<\/p><p>Im Mittelpunkt des Treffens standen verschiedene Themen, welche die regionale Wirtschaft derzeit besonders betreffen. Diskutiert wurden unter anderem wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, aktuelle Anliegen der Betriebe sowie zukünftige Perspektiven für den Wirtschaftsstandort Bruneck.<br>Landesrat Marco Galateo berichtete ausführlich über seine Arbeit in der Landesregierung und gab Einblicke in laufende sowie geplante Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft. Der offene Dialog bot den Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Anliegen vorzubringen und konstruktive Vorschläge einzubringen.<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1524019&mode=T&width=640&height=480&t=1765882163" class="fr-fil fr-dib width50" alt="von links: Stadtrat Daniel Schönhuber, Landesrat Marco Galateo, Vizebürgermeister Antonio Bovenzi, Gemeinderat Thomas Piffarder" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: Stadtrat Daniel Schönhuber, Landesrat Marco Galateo, Vizebürgermeister Antonio Bovenzi und Gemeinderat Thomas Piffrader in der antiken Trinkstube der Apotheke von Zieglauer<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225777750-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>