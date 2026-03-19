<p>Wohnbau und Sicherheit waren die Themen, die kürzlich Landesrätin Ulli Mair im Brunecker Rathaus mit Bürgermeister Bruno Wolf, den Stadträten Lukas Neumair und Hannes Niederkofler sowie der Kommandantin der Ortspolizei, Lisa Innerbichler und dem Direktor des Amtes Gemeindeplanung, Matthias Plaikner besprochen hat.<\/p><p>Diskutiert wurden der Ausbau und die Stärkung der Rolle der Ortspolizei, die im Gesetzentwurf „Ordnung der Ortspolizei“ ihren Niederschlag finden, genauso wie die Bedeutung einer soliden Grundausbildung und ständigen Weiterbildung der Beamtinnen und Beamten. <br>Innerbichler stellte der Landesrätin die übergemeindliche Zusammenarbeit der Ortspolizei Bruneck mit St. Lorenzen, Percha, Gais, Olang und Rasen-Antholz vor, ein Modell, das sich bereits seit Jahren als effizient erwiesen und bewährt hat. <br>Der Landesrätin wurden weiters das Konzept zur Verbauung des ehemaligen Militärareals Enrico Federico und die dafür vorgesehenen unterschiedlichen Wohnformen vorgestellt. Die Umsetzungszeiträume wurden erörtert. Stadtrat Lukas Neumair sprach über das geplante Mehrgenerationenhauses in der Villa Igea und erläuterte die dafür erforderlichen Schritte. Die Landesrätin zeigte großes Interesse und sagte ihre Unterstützung für die Umsetzung zu.<br>Bürgermeister Bruno Wolf freute sich über den konstruktiven Austausch mit der Landesrätin als Auftakt für die künftige Zusammenarbeit bei verschiedenen Projekten.<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1536119&mode=T&width=640&height=480&t=1773942491" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Landesrätin Ulli Mair im Rathaus" data-lightbox="true" title=""><span class="fr-inner">von links: Matthias Plaikner, Lukas Neumair, Ulli Mair, Bruno Wolf, Hannes Niederkofler, Lisa Innerbichler<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225790601-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>