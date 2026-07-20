<p>Seit zehn Jahren wird in Bruneck das zur Tradition gewordene Master Camp Imoco Volley, des Volleyball-Clubs aus Treviso abgehalten, eine Zusammenarbeit, die von Erfolg gekrönt ist.<\/p><p>Bürgermeister Bruno Wolf und Stadtrat Daniel Schönhuber haben dem Club einen Besuch abgestattet, um das Jubiläum zu feiern und die Ausnahmespielerin Monica De Gennaro als „Star der Woche“ auszuzeichnen. De Gennaro hat in Bruneck vorübergehend ihre Rolle als Spielerin abgelegt und in einer ganz neuen Funktion die jungen Camp-Teilnehmerinnen am als Trainerin betreut.<br>Die Partnerschaft zwischen Bruneck und Imoco Next Gen hat sich wiederum als großartiger Erfolg erwiesen. Das zweiwöchige Trainingscamp vom 6. bis zum 19. Juli 2026 war innerhalb weniger Tage ausgebucht und zog vielversprechende Nachwuchstalente aus ganz Italien an, die in Bruneck neben einer hervorragenden Lernerfahrung auch jede Menge Spaß hatten.<br>Der Besuch des Bürgermeisters und des Stadtrates besiegelte die Verbindung zwischen Spitzensport und Talentförderung in der Sportstadt Bruneck. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1554677&mode=T&width=640&height=480&t=1784547349" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Imoco Volley Sommercamp in Bruneck" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Bürgermeister Bruno Wolf, Monica De Gennaro, Stadtrat Daniel Schönhuber<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225814045-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>