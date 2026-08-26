<p>Aufgrund von Grabungsarbeiten der Stadtwerke Bruneck wird die Europastraße, auf Höhe des NOI Techpark, vom 31.08.2026, bis inklusive 04.09.2026 gesperrt. Die Zufahrt und der Zugang zu den verschiedenen Grundstücken und Gebäuden in der Umgebung bleibt garantiert. Für Fußgänger und Fußgängerinnen bleibt die Straße offen.<\/p><p>Folgende Änderungen für den ÖPNV gelten während der Sperrung der Europastraße:<\/p><p>Die Überlandlinien 401 (Bruneck – Brixen), 421 (Pfalzen – Bruneck) und 460_461 (Gadertal – Bruneck) halten, sowohl stadteinwärts, als stadtauswärts, nicht an den Haltestellen in der Michael-Pacher-Straße, am Graben und in der Europastraße, sondern ausschließlich am Busbahnhof.<\/p><p>Citybuslinie 1 (420.1) Fahrtrichtung Reischach – Bruneck – St. Georgen: Die Haltestellen in der Europastraße werden nicht bedient. Alternativ halten die Busse in der Michael-Pacher-Straße und am Graben gegenüber dem ehemaligen Gerichtsgebäude. <\/p><p>Citybuslinie 1 (420.1) Fahrtrichtung St. Georgen – Bruneck - Reischach: Die Haltestelle in der Europastraße und die Haltestelle beim Gebäude des Zugbahnhofes werden nicht bedient. Alternativ halten die Busse in der Michael-Pacher-Straße und in der Guglielmo-Marconi-Straße.<\/p><p>Citybuslinie 2 (420.2) Fahrtrichtung St. Lorenzen – Dietenheim – Aufhofen: Die Haltestellen in der Europastraße werden nicht bedient. Alternativ halten die Busse in der Michael-Pacher-Straße und am Graben gegenüber dem Gerichtsgebäude. <\/p><p>Citybuslinie 2 (420.2) Fahrtrichtung Aufhofen – Dietenheim – St. Lorenzen: Die Haltestelle in der Europastraße und die Haltestelle beim Gebäude des Zugbahnhofes werden nicht bedient. Alternativ halten die Busse in der Michael-Pacher-Straße und in der Guglielmo-Marconi-Straße.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225819530-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>