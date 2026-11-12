<p>Am 22. und 23. Oktober 2026 fand das jährliche Treffen der Partner des READY-Netzwerks statt. Das Netzwerk wurde 2006 in Turin gegründet, um die Inklusionspolitik zu fördern und der Diskriminierungen aufgrund sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität entgegenzuwirken. Zwanzig Jahre nach der Gründung fand das Treffen mit rund hundert Delegationen aus ganz Italien wiederum in Turin statt.<\/p><p>Die Stadtgemeinde Bruneck vertrat Gemeinderat Fabian Fistill, der die Tätigkeit des Netzwerks bereits in den vergangenen Jahren begleitet hatte. Ein Schwerpunkt des diesjährigen Treffens war die künstliche Intelligenz und die diskriminierenden Verzerrungen (Bias), die durch Algorithmen entstehen. Darüber sprach Rechtsanwalt Mario Di Carlo. Ein weiteres Thema war der Kampf gegen sogenannte Konversionspraktiken an LGBT+-Personen, insbesondere an Jugendlichen. Dazu referierte Professor Luca Rollè vom Institut für Psychologie der Universität Turin. Am letzten Tag war auch die ehemalige Senatorin Monica Cirinnà unter den Teilnehmenden. Mit ihr wurde zehn Jahre nach der Verabschiedung des Gesetzes 76\/2016 über die eingetragenen Lebenspartnerschaften auf die Entwicklung der Rechte in Italien und Europa zurückgeblickt.<br>„Rechte auszuweiten, bedeutet weder, sie anderen wegzunehmen, noch Privilegien zu fordern. Es bedeutet vielmehr, die volle Gleichheit, Würde und Gerechtigkeit zu erreichen, die in der Verfassung verankert, aber noch nicht vollständig umgesetzt sind. Das betrifft zum Beispiel die vollständige Gleichstellung von eingetragener Lebenspartnerschaft und Ehe oder das Recht gleichgeschlechtlicher Paare auf gemeinsame Elternschaft ab der Geburt des Kindes. Sich für diese Anliegen einzusetzen, die das Leben vieler Menschen und Familien unmittelbar betreffen, ist keine Nebensache. Es ist fester Bestandteil eines umfassenderen Weges hin zu einer freien, pluralistischen und vollumfänglichen demokratischen Gesellschaft. In Zeiten, in denen das Parlament, das am meisten dazu beitragen könnte, allen die gleichen Rechte zu garantieren, an diesen Anliegen völlig desinteressiert scheint, sind es oft die bürgernahen Körperschaften und Institutionen wie Gemeinden und Vereine, die diese Aufgabe übernehmen. Sie leisten flächendeckende Arbeit in der Sensibilisierung, im Schutz und im Kampf gegen Diskriminierung. Ich bin stolz, sagen zu können, dass Bruneck in diesem Bereich seit Jahren aktiv ist. Dank der wertvollen Zusammenarbeit mit Stadträtin Stefanie Peintner und mit den örtlichen Vereinen können wir diesen Einsatz fortsetzen und uns weiterhin für eine offene und solidarische Stadt einsetzen.“<br>Stadträtin Stefanie Peintner dankt Gemeinderat Fistill für seinen Einsatz für die Chancengleichheit. Seine Teilnahme an Initiativen und Veranstaltungen auf nationaler Ebene bringe wertvolle Inputs und Handlungsansätze nach Bruneck, so die Stadträtin. <\/p><p>Derzeit gehören dem Netzwerk READY 324 Körperschaften an, davon 28 aus Südtirol. In Turin waren deshalb auch Vertreterinnen der Autonomen Provinz Bozen, der Gemeinde Brixen und der Gleichstellungsrätin Bozen anwesend.<br>Zum Abschluss des Treffens wurde gemeinsam die Sexual- und Beziehungsbildung an Schulen als Thema des nächsten nationalen Tags gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung am 17. Mai 2027 definiert. Weiters wurde ebenso per Abstimmung die Stadt Genua als Austragungsort dieses Treffens bestimmt. Im Juni 2027 steht außerdem ein wichtiger Termin in Turin an, nämlich die Europride 2027 vom 18. bis 26. Juni.<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572094&mode=T&width=640&height=480&t=1794482784" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Delegation Trentino_Alto Adige" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Die Delegation aus der Region Trentino-Südtirol mit dem Brunecker Gemeinderat Fabian Fistill - zweiter hinten rechts<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225833446-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>