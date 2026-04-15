<p>Die gegenständliche Maßnahme beinhaltet die Änderung des Landschaftsplans – Ensembleschutzplans „Dorfkern Gufidaun“<\/p><p>Hiermit wird bekanntgegeben, dass in einer der nächsten Sitzungen des Gemeindeausschusses der Entwurf der Änderung des Landschaftsplans - Ensembleschutzplans, Dorfkern Gufidaun - Bereich 5 - "Koburg", Änderung Abgrenzung, behandelt wird.<\/p><p>Die entsprechenden Unterlagen zur Änderung liegen im Bauamt auf, und es kann jederzeit in den Amtszeiten darin Einsicht genommen werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.klausen.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219899725&detailonr=225795902-976">zum Artikel der Gemeinde<\/a>