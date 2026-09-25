<p>Die Gemeinde Klausen sucht zur Verstärkung ihres Teams eine zuverlässige, motivierte und teamfähige Person<strong> für die Buchhaltung in Vollzeit oder Teilzeit.<\/strong><\/p><p>Berufsbild: Verwaltungsassistent\/in - 6. Funktionsebene.<\/p><p>Mindestvoraussetzungen, um sich zu bewerben:<\/p><ul style="list-style-type: circle;"><li>Reifezeugnis oder gleichwertiger Ausbildungsnachweis;<\/li><li>Zweisprachigkeitsnachweis "B2" (ehem. Niveau B).<\/li><\/ul><p>Abgabetermin Ansuchen: <strong>bis spätestens Freitag, 16. Oktober 2026, 11.00 Uhr.<\/strong><\/p><p style="text-align: justify;">Zulassungsgesuch abrufbar unter <a href="https:\/\/www.klausen.eu\/de\/Amtstafel">www.klausen.eu<\/a> , Digitale Amtstafel, Andere Dokumente<\/p><p style="text-align: justify;">Kolloquium: <strong>Mittwoch, 21. Oktober 2026, ab 8.15 Uhr, Walthersaal, Klausen<\/strong><\/p><p>Nähere Infos: Vizegeneralsekretärin Martina Mair – 0472 858234 (vormittags) oder <a href="mailto:martina.mair@klausen.eu" target="_top">martina.mair@klausen.eu<\/a> .<\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;">Über eine Kontaktaufnahme würden wir uns freuen!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.klausen.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219899725&detailonr=225826026-976">zum Artikel der Gemeinde<\/a>