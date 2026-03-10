<p>Die Gemeinde Klausen organisiert gemeinsam mit dem Seniorenbeirat einen <strong>Seniorentisch im Gasthof Torgglkeller <\/strong>(Schmuckhof) in Klausen<strong> ab Freitag, 20. März 2026<\/strong><\/p><p>Immer <strong>freitags um 11.30<\/strong> Uhr treffen sich Seniorinnen und Senioren zu einem gemütlichen Mittagessen, das Raum für ein soziales Miteinander, neue Kontakte, anregende Gespräche oder ein Kartenspiel bietet.<\/p><p>Die Teilnahme ist unkompliziert: Eine Anmeldung bei <strong>Sieglinde Mayr<\/strong> unter <a href="tel:+393356172070">+39 335 6172070<\/a> ist <strong>jeweils<\/strong> <strong>bis Donnerstag zu Mittag<\/strong> möglich.<\/p><p>Serviert wird eine feine Vorspeise mit Salat und Wasser zum reduzierten Preis von 8,50€<\/p><p>Anmelden können sich Senioren von Klausen, Latzfons, Verdings, Gufidaun und den umliegenden Gemeinden.<\/p><p>Informationen können bei Sieglinde Mayr (<a href="tel:+393356172070">+39 335 6172070<\/a>) oder bei der Sozialreferentin Erika Gebhard (<a href="tel:+393291020178">+39 329 1020178<\/a>) eingeholt werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.klausen.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219899725&detailonr=225788935-976">zum Artikel der Gemeinde<\/a>