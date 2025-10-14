<p>Hiermit wird bekanntgegeben, dass in einer der nächsten Sitzungen des Gemeindeausschusses der Entwurf der Abänderung des Bauleitplanes \/ Gemeindeplans für Raum und Landschaft in Klausen, Wohnbauzone B2 – Auffüllzone Griesbruck – Gamp“, behandelt wird.<\/p><p>Die entsprechenden Unterlagen zur Abänderung liegen im Bauamt auf, und es kann jederzeit in den Amtszeiten darin Einsicht genommen werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.klausen.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219899725&detailonr=225769256-976">zum Artikel der Gemeinde<\/a>