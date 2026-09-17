<p>Die Genossenschaft für Regionalentwicklung und Weiterbildung ist ein integrativer Bestandteil der lokalen Regionalpolitik und bewirkt im Tal durch das Initiieren von diversen Projekten eine positive Entwicklung. Eingebettet in ein breites Netzwerk von Trägern, Förderern und Partnern ist die Genossenschaft ein wichtiger Motor in der Entwicklung des Tales als Plattform für lokale, regionale, nationale und internationale Begegnung.<\/p><p>Nunmehr wurde der 4. Aufruf zur Einreichung von Beihilfeansuchen der Leader Aktionen gestartet.<\/p><p>Alle weiteren Infos dazu entnehmen Sie der Datei im Anhang sowie unter folgendem Link: <a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fwww.grwsarntal.com%2Fde%2Fprogramme%2Feu-finanzierte-programme%2Fleader%2Faufrufe%2F&e=19869936&h=3ed0a636&f=y&p=y&m=4hlqh54qtyzJmmj" title="www.grwsarntal.com">Aufrufe Leadergebiet Sarntaler Alpen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.klausen.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219899725&detailonr=225824330-976">zum Artikel der Gemeinde<\/a>