<p>Die Gemeinde Klausen hat zur Verstärkung ihres Teams einen öffentlichen Wettbewerb für die unbefristete Aufnahme einer Inspektorin \/ eines Inspektors der Ortspolizei, 6. Funktionsebene, in Vollzeit ausgeschrieben.<\/p><p><br><\/p><p>Zugangsvoraussetzungen für den Zugang von außen:<\/p><ul style="list-style-type: disc;"><li>Reifezeugnis oder gleichwertiger Ausbildungsnachweis;<\/li><li>Zweisprachigkeitsnachweis "B2" (ehem. Niveau B);<\/li><li>psycho-physische Eignung für die spezifische Verwendung, ausgestellt von der zuständigen Sanitätseinheit;<\/li><li>Führerschein Kat. „B“.<\/li><\/ul><p><br><\/p><p style="text-align: justify;">Abgabetermin Ansuchen: <strong>bis spätestens Freitag, 13. November 2026, 12.00 Uhr.<\/strong><\/p><p style="text-align: justify;">Zulassungsgesuch abrufbar unter <a href="http:\/\/www.klausen.eu\/" target="_top">www.klausen.eu<\/a> , Digitale Amtstafel<\/p><p>Nähere Infos: Vizegeneralsekretärin Martina Mair – 0472 858234(vormittags) oder <a href="mailto:martina.mair@klausen.eu" target="_top">martina.mair@klausen.eu<\/a> .<\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;">Über eine Kontaktaufnahme würden wir uns freuen!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.klausen.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219899725&detailonr=225829917-976">zum Artikel der Gemeinde<\/a>