<p>Für unseren TraumSommer in Klausen & Latzfons suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ab 15 Jahren), die Kinder mit Freude, Achtsamkeit und einer liebevollen Art durch ihre Sommerzeit begleiten.<\/p><p>Wenn du gerne draußen bist, die Leichtigkeit des Sommers magst, Kinder gern unterstützt und Lust hast, Verantwortung in einem wertschätzenden Team zu übernehmen, dann bist du bei uns genau richtig.<\/p><p>Melde dich unter <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/bewerbung.somnias.it\/de\/login\/">https:\/\/bewerbung.somnias.it\/de\/login\/<\/a> oder ruf uns unter <a href="tel:+390474862317">+39 0474 862317<\/a> an.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.klausen.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219899725&detailonr=225787627-976">zum Artikel der Gemeinde<\/a>