<p>Die Gemeinde Klausen hat einen öffentlichen Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen zur Besetzung einer unbefristeten Stelle als <strong>Beamter\/in der Ortspolizei (Berufsbild Nr. 32) in der 5. Funktionsebene <\/strong>in Vollzeit (38 Wochenstunden) ausgeschrieben. Die Stelle ist Bewerbern der deutschen Sprachgruppe vorbehalten.<\/p><p> <\/p><h3>Studientitel und Voraussetzungen:<\/h3><h4>Zugangsvoraussetzungen von außen:<\/h4><ul><li>Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule sowie zusätzlich:<\/li><li>dreijährige Schulausbildung;<\/li><li>oder spezifische dreijährige berufliche Fachausbildung;<\/li><li>oder 6 Jahre Dienst mit gleichartigem Aufgabengebiet bei den Carabinieri und\/oder den Polizeikräften des Staates.<\/li><li>Zweisprachigkeitsnachweis "B1" (ehemaliges Niveau C);<\/li><li>Voraussetzung der psychisch-physischen Eignung laut Artikel 2 des Dekretes des Gesundheitsministeriums vom 28.04.1998 für die eventuelle Ausstellung und Erneuerung der Ermächtigung für das Tragen von Waffen zur persönlichen Verteidigung;<\/li><li>Führerschein Kategorie „B“.<\/li><\/ul><p>Das entsprechende Gesuch um Zulassung zum Wettbewerb samt Unterlagen muss innerhalb <strong>Freitag, 27. Februar 2026, 12:00 Uhr, <\/strong>bei dieser Gemeindeverwaltung im Büro für Allgemeine Angelegenheiten eingereicht werden.<\/p><p>Der vollständige Ausschreibungstext sowie die Gesuchsvorlage sind auf der Internetseite der Gemeinde Klausen - <a href="https:\/\/www.klausen.eu\/de\/Buergerservice\/Amtstafel"><\/a><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.klausen.eu\/de\/amtstafel">https:\/\/www.klausen.eu\/de\/amtstafel<\/a> - Andere Dokumente abrufbar. <\/p><p>Weitere Auskünfte können unter Telefonnummer <a href="tel:+390472858234">+39 0472 858234<\/a> (Vizegeneralsekretärin Martina Mair – vormittags) eingeholt werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.klausen.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219899725&detailonr=225783587-976">zum Artikel der Gemeinde<\/a>