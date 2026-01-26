<p>In heurigen Sommer wird die Sozialgenossenschaft “somnias” aus Bruneck die Betreuung unserer Kindergarten- und Grundschulkinder in Klausen und Latzfons übernehmen.<\/p><p>Ein abwechslungsreiches Programm für verschiedene Altersgruppen findet an 8 Wochen von Montag bis Freitag statt. <\/p><p>Neu ist, dass es keinen “Click Day” gibt und dass die Anzahl der Kinder nicht begrenzt ist, sofern genügend Betreuungspersonal und Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.<\/p><p><strong>Onlineanmeldungen starten am 07.02.2026 ab 7:00 Uhr auf <\/strong><a href="http:\/\/www.somnias.it"><strong>www.somnias.it<\/strong><\/a><strong> <br><\/strong>unter der Rubrik<strong> kits Programm – TraumSommer Eisacktal <\/strong>(die Ortschaft auswählen)<\/p><ul><li><strong>Zeitraum Sommerbetreuung: wöchentlich vom 29.06.2026 bis 21.08.2026 <\/strong>jeweils von Montag-Freitag<\/li><li><strong>Zielgruppe: <\/strong>4-6 Jahre und 6-11 Jahre<\/li><li>Eintrittszeit: 7:30 – 9:00 Uhr<\/li><li>Austrittszeit (Mo, Mi, Fr): 13:00 – 14:00 Uhr<\/li><li>Austrittszeit (Di, Do): 15:30 Uhr<\/li><li><strong>Zweimal wöchentlich <\/strong>Ein Schwimm- und ein Ausflugtag (Dienstag, Donnerstag)<\/li><li><strong>Gesunde und ganzheitliche Ernährung: <\/strong>Mittagessen und Jause inklusive<\/li><li><strong>Teilnahmegebühr wöchentlich: <\/strong>70€ für das 1. Kind, 60€ für das 2. Kind, 50€ für das 3. Kind. Für Alleinerziehende und für Familien mit geringerem Einkommen gibt es die Möglichkeit, sich für einen geringeren Beitrag anzumelden.<\/li><\/ul><p><strong>Hinweis<\/strong>:<br>Abänderungen\/Ergänzungen vorbehalten. Das Programm kann vom Wochenthema und der Beschreibung abweichen.<\/p><p>Detaillierte Infos zum Programm und zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf <a href="http:\/\/www.somnias.it">www.somnias.it<\/a> oder telefonisch unter 0474\/862317<\/p><p>Informationen erteilt auch Sozialreferentin Gebhard Erika: <a href="tel:+393291020178">329 1020178<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.klausen.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219899725&detailonr=225782737-976">zum Artikel der Gemeinde<\/a>