<p>Aufgrund der aktuellen Baustelle und der Ampelregelung im Bereich Leitach wird die <strong>Bushaltestelle St. Josef Richtung Bozen<\/strong> aus Sicherheitsgründen von Mittwoch, 9. September bis voraussichtlich Freitag, 25. September 2026 nicht bedient.<\/p><p>Betroffen sind die Linien: 170, 345, 346, 350 und 360<\/p><p>Als Ersatz stehen die Haltestellen Spitalwiese und Frag zur Verfügung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.klausen.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219899725&detailonr=225823148-976">zum Artikel der Gemeinde<\/a>