<p>Am Dienstag, den<strong> 13. Oktober 2026<\/strong> wird in Südtirol der Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Kurz nach 10:00 Uhr wird im ganzen Land für eine Minute das einheitliche Zivilschutzsignal mit auf und abschwellendem Heulton der Zivilschutzsirenen zu hören sein. Ziel des Zivilschutz-Probealarms ist es, die Bevölkerung und die in Südtirol anwesenden Gäste mit dem Zivilschutzsignal vertraut zu machen.<\/p><p>Gleichzeitig werden die technischen Einrichtungen und Abläufe des Bevölkerungs-Alarmierungs- Systems (BAS) und des Bevölkerungs-Informations- Systems (BIS) überprüft. <\/p><p>Ein Lehrvideo zum Thema Sirenen und Zivilschutzalarm (siehe untenstehenden Link) steht zur Verfügung. Das Video soll das richtige Verhalten im Notfall vermitteln.<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung">https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.klausen.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219899725&detailonr=225825589-976">zum Artikel der Gemeinde<\/a>