<p>Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde und Behörden, Vortragende und Gäste, wir freuen uns, Sie zur Teilnahme am Spaziergang einzuladen, welcher anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am kommenden 25. November organisiert wird. Diese Initiative soll die Öffentlichkeit für das wichtige Thema der geschlechtsspezifischen Gewalt sensibilisieren und eine Botschaft der Solidarität und des Respekts gegenüber Frauen vermitteln. Das Programm der Veranstaltung sieht vor, dass wir uns um 16:30 Uhr auf dem Rathausplatz von Leifers versammeln und dann durch die J. F. Kennedy und wieder zurück spazieren. Anschließend werden die anwesenden Vertreter der Gemeinde Leifers Grußworte sprechen und die Mitarbeiterinnen von GEA, dem Anti-Gewalt-Zentrum Bozen, das Wort ergreifen. Darüber hinaus wird das Foyer des Rathauses dekoriert werden, um die Bedeutung dieses Tages und die Notwendigkeit der weiteren Zusammenarbeit im Kampf gegen Gewalt an Frauen zu verdeutlichen. Wir sind überzeugt, dass die Beteiligung aller unerlässlich ist, um ein Zeichen von Einheit und des gemeinsamen Engagements gegen Gewalt an Frauen zu schaffen. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme an dieser wichtigen Initiative<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225774470-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>