<p>Am 30. März tritt das Orchester des Konservatoriums Claudio Monteverdi Bozen in der Pfarrkirche von St. Jakob bei Leifers wieder auf, diesmal mit einem Konzert, das ganz den argentinischen Musikkultur gewidmet ist. Neben den bekannten Noten von Astor Piazzolla steht die Missa a Buenos Aires (Misa Tango) von Martín Palmeri auf dem Programm – eine der originellsten Stimmen der zeitgenössischen Musik, die liturgische Sprache mit den rhythmischen Impulsen des Tangos verbindet.<\/p><p>Martín Palmeri selbst wird am Klavier sitzen und dem Publikum eine authentische und mitreißende Interpretation seines Werkes präsentieren.<\/p><p>Das Konzert entstand aus der im vergangenen Jahr begonnenen Zusammenarbeit zwischen dem Kulturassessorat der Stadtgemeinde Leifers und dem Bozner Konservatorium, eine Kooperation, die weiterhin hochwertige künstlerische Projekte auf unseren Gemeindegebiet bringt.<\/p><p>Ein herzlicher Dank gilt der APS Monti Pallidi und der Pfarrei St. Jakob für ihre organisatorische Unterstützung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225791733-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>