<p>In den wärmeren Monaten startet SEAB wieder mit dem Waschen und Desinfizieren aller braunen Biomülltonnen in Leifers. Im Zeitraum von Mitte März bis November werden alle Behälter zwei Mal pro Monat gewaschen und hygienisiert und zwar direkt nach dem Entleeren der jeweiligen Tonne. Regelmäßig gewaschen werden sowohl die persönlichen und die Kondominiumsbehälter, als auch die Multinutzer-Tonnen mit elektronischer Klappe.<\/p><p>Tipps für den Biomüll in den Sommermonaten:<\/p><ul><li>Besonders feuchten Biomüll vorher abtropfen lassen;<\/li><li>Die Anweisungen auf den Papiersäcken genauestens befolgen;<\/li><li>Keinen losen Biomüll in die Biotonne werfen;<\/li><li>Den Deckel immer geschlossen halten und den Biomüllbehälter nicht in der Sonne stehen lassen;<\/li><li>Die Kondominiumstonne sollte möglichst keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden – am besten, sie steht an einem frischen Ort oder im Schatten;<\/li><li>Die Betriebe, die für die Biomüllsammlung einen Nylonsack nutzen, sollten diesen nach jedem Entleeren unbedingt auswechseln;<\/li><li>Den Deckel und den Saum der Tonne ab und zu reinigen, da sie besonders leicht verschmutzt werden.<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225789529-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>