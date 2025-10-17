<p>Die Arbeiten zur Realisierung des neuen Stadtzentrums von Leifers und zur Neugestaltung der Weißensteinerstraße schreiten weiter voran. Es handelt sich um ein ehrgeiziges Projekt, das das Herz unserer Stadt moderner, einladender und funktionaler gestalten wird.<br>Aufgrund der Baustelle wurde der Wochenmarkt vorübergehend von der Weißensteinerstraße in die Kennedystraße verlegt. Wir sind uns bewusst, dass diese Änderung zu Unannehmlichkeiten im Verkehr und für die Anwohner geführt hat, und möchten uns dafür aufrichtig entschuldigen.<br>Der Bürgermeister Seppi, Vizebürgermeisterin Pasquazzo, die Referentin für öffentliche Arbeiten Hofer sowie Mobilitätsreferent Zenorini gemeinsam mit den Technikern der Gemeinde, der Bauleitung und der ausführenden Firma einen Lokalaugenschein durchgeführt. Dabei wurde ein detaillierter Zeitplan der Bauphasen eingefordert.<br>Es wurde festgestellt, dass zur Gewährleistung der Sicherheit für Personen und Baustelle die Fertigstellung des neuen Platzes und des Brunnens noch einige Wochen in Anspruch nehmen wird. Die Baufirma hat zugesichert, dass die Weißensteinerstraße und der Platz bis Weihnachten fertiggestellt sein werden – die endgültige Asphaltierung hängt jedoch von den Witterungsbedingungen ab.<br>Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, wurde beschlossen, die Rückverlegung des Wochenmarktes in die Weißensteinerstraße und auf den neuen Platz auf die Zeit nach Ostern 2026 zu verschieben. Bis dahin sollen auch die Inneneinrichtung des neuen Gebäudes, wie im Projekt vorgesehen, abgeschlossen sein (Lieferung und Montage bis Ende März).<br>Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, sondern mit Verantwortung gegenüber der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, der Marktbeschicker und der Baustelle selbst.<br>Auch andere Veranstaltungen – wie Allerheiligen, der Weihnachtsmarkt und der „Kampuslauf“ – werden in angepasster Form stattfinden. Die Stadtverwaltung steht hierzu in engem Austausch mit der Pfarrei und den Vereinen, um gemeinsame Lösungen zu finden.<br>Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern bereits jetzt für ihr Verständnis und ihre Mitarbeit. Es braucht noch etwas Geduld – aber wir sind überzeugt, dass das Endergebnis, ein erneuertes Stadtzentrum und eine aufgewertete Weißensteinerstraße, ein Grund zum Stolz für die gesamte Gemeinschaft sein wird.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225769632-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>