<p>In Durchführung des Gemeindeausschussbeschlusses Nr. 132 vom 25.08.2026 ist ein öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen für die Besetzung von fünf Stellen als spezialisierte\/r Arbeiter\/-in (IV. F.E.) mit unbefristetem Vertrag in Vollzeit 100% (38 Wochenstunden), ausgeschrieben.<\/p><h3>Formulare:<\/h3><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225820613-2417&sprache=1" data-detailonr="225820613">Wettbewerbauschreibung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225820624-2417&sprache=1" data-detailonr="225820624">Zulassungsgesuch<\/a><\/p>