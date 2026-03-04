<p>In Durchführung des Gemeindeausschussbeschlusses Nr. 41 vom 17.02.2026 ist ein öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen für den Erwerb der Qualifikation als Führungskraft im Amt III – Entwicklung des Territoriums, befristeter Vollzeitauftrag (40 Wochenstunden) ausgeschrieben.<\/p><h3>Formulare<\/h3><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225787526-2417&sprache=1">Wettbewerbsausschreibung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225787529-2417&sprache=1">Zulassungsgesuch<\/a><\/p>