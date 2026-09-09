<p>In Durchführung des Gemeindeausschussbeschlusses Nr. 137 vom 01.09.2026 ist ein öffentlicher Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur Besetzung von 3,5 Stellen als Erzieher\/-in im Kleinkindbereich mit Diplom (VI Funktionsebene), davon drei in Vollzeit (36 Wochenstunden) und eine in Teilzeit (18 Wochenstunden), mit unbefristetem Vertrag beim Amt V - Sozialwesen und Kultur\/Kinderhort.<\/p><h3>Formulare<\/h3><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225822868-2417&sprache=1" data-detailonr="225822868" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wettbewerbauschreibung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225822867-2417&sprache=1" target="_blank" data-detailonr="225822867" rel="noopener noreferrer">Zulassungsgesuch<\/a><\/p>