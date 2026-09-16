<p>In Durchführung des Gemeindeausschussbeschlusses Nr. 146 vom 08.09.2026 ist ein öffentlicher Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur Besetzung von 1 Stelle als Soziologe\/in – Pädagoge\/in (VIII F.E), in Vollzeit (36 Wochenstunden) mit unbefristetem Vertrag beim Amt V - Sozialwesen und Kultur\/Kinderhort.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225823605-2417&sprache=1" title="Wettbewerbauschreibung" data-detailonr="225823605">Wettbewerbauschreibung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225823611-2417&sprache=1" title="Zulassungsgesuch" data-detailonr="225823611">Zulassungsgesuch<\/a><\/p>