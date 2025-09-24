<p>In Durchführung des Gemeindeausschussbeschluss Nr. 172 vom 19.09.2025 ist einen öffentlichen Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen für die Besetzung einer Teilzeitstelle zu 90% der Vollzeit (34 Wochenstunden) als Verwaltungsassistent\/-in mit Diplom über ein mindestens zweijähriges Universitätsstudium c), mit Unterstützung der Übersetzungstätigkeit, (VII FE), mit unbefristetem Vertrag, ausgeschrieben.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225763131-2417&sprache=1">Wettbewerbsausschreibung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225763142-2417&sprache=1">Zulassungsgesuch<\/a><\/p>