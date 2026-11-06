<p>Die Gemeinde Leifers und die SEAB setzen ihren Einsatz für die Pflege und das Erscheinungsbild der öffentlichen Räume fort. Ab <strong>Montag, den 16. November 2026<\/strong>, beginnt ein neuer Zyklus außerordentlicher Reinigungsarbeiten auf den öffentlichen Parkplätzen im gesamten Gemeindegebiet.<\/p><p>Diese Initiative ergibt sich aus der Notwendigkeit, jene Parkflächen gründlich zu reinigen, die aufgrund der ständigen Belegung durch Fahrzeuge während der regulären maschinellen Kehrarbeiten nicht effektiv gesäubert werden können.<\/p><p>Während der Arbeiten werden vorübergehende <strong>Parkverbote mit Zwangsabschleppung<\/strong> der Fahrzeuge verhängt, um eine vollständige und gründliche Reinigung zu ermöglichen. Die Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, besonders auf die vorübergehende Beschilderung zu achten und aktiv mitzuwirken.<\/p><p><strong>Zeitplan der Herbstreinigung<\/strong><\/p><ul><li><strong>Montag, 16. November 2026<\/strong>: Cairoli-Straße (Schulzone), Unterbergstraße, A. Thaler-Straße (Hausnummer 23\/A), S.G. Bosco-Straße (Schule Collodi) von 9:00 bis 15:00 Uhr<\/li><li><strong>Dienstag, 17. November 2026<\/strong>: Weinberg-\/Fuchser-Straße (Zone 46), Weinbergstraße (Hausnummern 2-4), Weinberg- \/Fuchser-Str. (Sportplatz), Fuchser-Str. (Parkplätze entlang der Straße und oberer Teil der Parkplätze) von 9:00 bis 15:00 Uhr<\/li><li><strong>Mittwoch, 18. <\/strong><strong>November 2026<\/strong>: Galizienstraße (Zone 23), A.-Hofer-Str. (Hausnummern 50-52), D.-Chiesa-Straße (Spielplatz – unterer Parkplatz), Galizienstraße (ODAR-Park) von 9:00 bis 13:00 Uhr<\/li><li><strong>Donnerstag, 19. November 2026<\/strong>: G.-Marconi-Straße (Spielplatz) von 9:00 bis 12:00 Uhr<\/li><li><strong>Freitag, 20. November 2026<\/strong>: Borsellino und Falcone-Platz (oberirdisch und unterirdisch) von 9:00 bis 15:00 Uhr<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225832815-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>