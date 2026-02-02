<p>Ab dem 1. Februar 2026 sind die Termine für die Einreichung der Ansuchen um Aufnahme in die gemeindeeigenen <a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?detailonr=225691183-2417&sprache=1">Kinderhorte<\/a> für das Erziehungsjahr 2026\/2027 geöffnet.<\/p><p>Die Ansuchen um Aufnahme können vom 1. Februar bis zum 31. Mai 2026 eingereicht werden. <\/p><p>Die Modalitäten für die Einreichung des Ansuchens, die erforderlichen Voraussetzungen sowie die Formulare sind im <a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225692585-2417&sprache=1">Informationsblatt<\/a> angegeben.<\/p>