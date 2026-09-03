<p><strong>Änderungsvorschlag des Durchführungsplan Wohnbauzone Auffüllzone „B7“ Espen<\/strong><\/p><p>Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Gemeinde Leifers beabsichtigt, das Verfahren zur betreffenden Änderung einzuleiten.<\/p><p>Die Dokumentation ist im Bürgernetz und im Amtsblatt veröffentlicht.<\/p><p>Diese Bekanntmachung stellt eine angemessene Maßnahme zur Information und Beteiligung der Bevölkerung am Verfahren gemäß und 60 Abs. 2 des L.G. 9\/2018 dar.<\/p><p>Die zuständige Verwaltung<strong> <\/strong>ist die Gemeinde Leifers, Amt Entwicklung des Territoriums<\/p><h3>Formulare<\/h3><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225821857-2417&sprache=1" data-detailonr="225821857">Bekanntmachung der Veröffentlichung der Änderung des Durchführungplans gemäß Art. 60 Abs. 2 der L.G. 9\/2018<\/a><\/p>