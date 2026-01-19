<p>Die Zuweisung der Schrebergärten erfolgt zugunsten von Personen, die in der Gemeinde Leifers ansässig sind, ein Mindestalter von 60 Jahren aufweisen, sich im Ruhestand befinden und weder Eigentümer noch Mieter von sonstigen Grundstücken im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen sind.<br>Die Frist für die Einreichung von Gesuchen für die Zuweisung von Schrebergärten für Senioren läuft vom 19. bis zum 30. Januar 2026.<\/p><h3>Formulare<\/h3><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225781639-2417&sprache=1">Bekanntmachung des Abgabetermins für das Ansuchen um Zuweisung eines kommunalen Schrebergartens<\/a><\/p>