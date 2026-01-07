<p>Man beabsichtigt, eine Rangordnung nach Titeln für die Auftragszuweisung von ERHEBER \/ ERHEBERIN für die ISTAT-Erhebungen und für die Dauerzählung der Bevölkerung und der Wohnungen für das Jahr 2026, zu erstellen.<\/p><h3>Formulare<\/h3><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225780111-2417&sprache=1">Bekanntmachung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225780110-2417&sprache=1">Zulassungsgesuch<\/a><\/p>