<p>Markterhebung für die Direktvergabe von Verwaltung, Feststellung, Liquidation und die freiwillige und zwangsmäßige Einhebung, der Gebühr für Werbemaßnahmen, einschließlich der Plakatierungsdienst und dem tatsächlichen Anbringen von Plakaten.<\/p><h3>Formulare<\/h3><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225833859-2417&sprache=1" target="_blank" data-detailonr="225833859" rel="noopener noreferrer">Bekanntmachung Markterhebung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225833862-2417&sprache=1" target="_blank" data-detailonr="225833862" rel="noopener noreferrer">Interessensbekundung Formular<\/a><\/p>