<p>Wie lebt es sich in Steinmannwald? Und in St. Jakob? Was läuft gut, und was fehlt? Das Gemeindeentwicklungsprogramm kommt in die Fraktionen. Jede Fraktion hat ihren eigenen Abend. Wir schauen gemeinsam auf die Ergebnisse der Analysen, mit einem genauen Blick auf Ihre Fraktion. Dann sind Sie gefragt. Wer hier wohnt, kennt Straßen, Plätze und Treffpunkte am besten. Ihre Beobachtungen und Ideen fließen direkt in die Arbeit am Gemeindeentwicklungsprogramm ein.<\/p><p><strong>Steinmannwald: Donnerstag, 19. November 2026, 19 bis 21 Uhr, L'angolo dello sport, A.-Moro-Straße 9<\/strong><\/p><p><strong>St. Jakob: Donnerstag, 10. Dezember 2026, 19 bis 21 Uhr, Schulbibliothek, Hilberhofstraße 3<\/strong><\/p><p>Die Teilnahme ist frei und kostenlos. Wir freuen uns auf Sie!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225833001-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>