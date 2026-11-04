<p>Die Gemeinde Leifers informiert darüber, dass die <strong>Liste der Begünstigten der Maßnahme „Carta Dedicata a Te“ 2026-2027<\/strong> veröffentlicht wurde. Dabei handelt es sich um einen finanziellen Beitrag in Höhe von <strong>500 Euro für das Jahr 2026<\/strong> sowie weiteren <strong>500 Euro für das Jahr 2027<\/strong>, der jenen Familienhaushalten zusteht, die nach den von den staatlichen Bestimmungen festgelegten Kriterien ermittelt wurden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225832562-2417&sprache=1" data-detailonr="225832562">Auflistung der Begünstigte<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225832563-2417&sprache=1" data-detailonr="225832563">Hinweise bezüglich “Carta dedicata a te“<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225832566-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>