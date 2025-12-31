<p>Um die ausgedienten Weihnachtsbäume in Leifers einzusammeln, hat SEAB drei wöchentliche Sammeltage organisiert. Der Dienst findet <strong>montags, mittwochs und freitags statt und dauert vom 2. bis zum 23. Jänner 2026.<\/strong><br>Die BürgerInnen können ihre Weihnachtsbäume (befreit von jeglichem Schmuck) jeweils am Vorabend der Sammlung an den Ökoinseln lassen. Die Bäume können auch am Recyclinghof Leifers, gemeinsaChristbaumentsorgung m mit den Gartenabfällen, abgegeben werden.<br>Achtung: Bäume, die an anderen Tagen oder Stellen liegen gelassen werden, müssen als Restmüll entsorgt werden!<br>Deshalb bittet SEAB alle BürgerInnen, sich an die Anweisungen zu halten und damit einen Beitrag zur nachhaltigen Abfallbewirtschaftung zu leisten. Weihnachtsbäume können nämlich kompostiert werden und gehören daher nicht in die Restmülltonne: Das Grün wird kompostiert, Äste und Stämme zu Hackholzschnitzel verarbeitet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225779373-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>