<p>Nach dem großen Erfolg vom vergangenen 23. März, als das Orchester in der Pfarrkirche von St. Jakob das Requiem von Verdi aufführte, kehrt das Orchester des Konservatoriums „C. Monteverdi“ Bozen mit einem neuen, hochkarätigen Konzert nach Leifers zurück.<\/p><p>Am 14. Dezember um 20.30 Uhr ist das Orchester erneut in der Pfarrkirche der Heiligen Anton Abt und Nikolaus in Leifers zu Gast.<\/p><p>„Diese hochrangige Zusammenarbeit – betont Kulturstadtrat Walter Landi – ist ein Wert, den wir auch in Zukunft weiter pflegen möchten und der uns zum zweiten Mal in einem Jahr einen Abend von außergewöhnlicher Bedeutung schenkt. Die Kooperation ist in den ersten Monaten dieses Jahres entstanden, dank der Vermittlung des Vizedirektors des Konservatoriums, Prof. Roberto Gander. Er war es, der die ersten Kontakte mit dem Orchesterdirektor, Prof. Emir Saul, ermöglichte; anschließend wurde der Austausch mit dem Direktor des Konservatoriums, Prof. Marco Bronzi, weiter vertieft. Wir danken beiden herzlich für die Gelegenheit, die sie unserer Gemeinde bieten.“<\/p><p>Der Dirigent: Emir Saul<\/p><p>Das Konzert wird vom Maestro Emir Saul dirigiert, einer herausragenden Persönlichkeit der europäischen Musikszene. Saul studierte in Argentinien, Deutschland und Italien und spezialisierte sich auf sinfonische Leitung sowie zeitgenössisches Repertoire. Als Professor für Orchesterleitung und Leiter des Orchesters des Konservatoriums Bozen ist er bekannt für seine vertiefte Auseinandersetzung mit den Partituren und seine feinsinnige Arbeit am Orchesterklang. Seine Interpretationen zeichnen sich durch eine ausgewogene Verbindung von formaler Klarheit, klanglicher Sensibilität und expressiver Forschung aus – Qualitäten, die ihn zu zahlreichen internationalen Kooperationen geführt haben.<\/p><p>Das Programm: zwei Meisterwerke der Musikliteratur<\/p><p>Das Konzert vom 14. Dezember bildet den symbolischen Auftakt zum akademischen Jahr des Konservatoriums Bozen und wird am darauffolgenden Tag im Saal „Benedetto Arturo Michelangeli“ des Konservatoriums wiederholt.<\/p><p>Der Abend umfasst zwei weltberühmte Kompositionen, die sowohl künstlerisch als auch emotional eine starke Wirkung entfalten.<\/p><ul><li>Fryderyk Chopin – Klavierkonzert Nr. 1 in e-Moll, Op. 11<\/li><\/ul><p>Das 1830 entstandene Werk gehört zu den bedeutendsten Kompositionen aus Chopins Jugendzeit. Obwohl es als „Konzert Nr. 1“ bezeichnet wird, entstand es nach dem zweiten Konzert. Seine große Popularität verdankt es der außergewöhnlichen Kantabilität des Klaviers und dem beinahe vokalen Lyrismus, der die gesamte Partitur durchzieht.<\/p><p>Der zweite Satz, Romanza. Larghetto, gilt als eine der poetischsten Seiten der Romantik, während der dritte Satz polnische Tänze und Rhythmen aufgreift – ein zentrales Element im Schaffen Chopins. Das Verhältnis zwischen Solist und Orchester ist besonders: kein „heroisches“ Konzert, sondern ein eleganter Dialog, in dem das Klavier im Mittelpunkt steht, umgeben von einer raffinierten und transparenten Orchestertextur.<\/p><p>Den Solopart übernimmt der junge Pianist Tobias Pizzirani, ein talentierter Student des Konservatoriums „C. Monteverdi“ Bozen, der sich bereits durch musikalische Sensibilität und reife Interpretationskunst ausgezeichnet hat.<\/p><ul><li>Modest Petrowitsch Mussorgski – Bilder einer Ausstellung<\/li><\/ul><p>Ursprünglich 1874 für Klavier komponiert, wurde der Zyklus 1922 von Maurice Ravel meisterhaft orchestriert – eine Fassung, die heute am häufigsten aufgeführt und weltweit geschätzt wird.<\/p><p>Das Werk ist eine wahre „musikalische Reise“ durch zehn Bildmotive seines Freundes Viktor Hartmann, verbunden durch die berühmte Promenade. Die Orchesterfassung zeichnet sich durch leuchtende Farben aus – von den solistischen Holzbläsern bis zu den kraftvollen Blechbläsern – und entwickelt eine Klangnarration, die in dem majestätischen Finale Das große Tor von Kiew gipfelt, einer Seite von großer symbolischer und klanglicher Wirkung.<\/p><p>Das Werk stellt für jedes Orchester eine bedeutende Herausforderung dar, aufgrund seiner komplexen Klangfarben, der kontrastreichen Abschnitte und der geforderten hohen Ausdrucksbandbreite.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225777471-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>