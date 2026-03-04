<p>Im Sinne einer fortschreitenden Digitalisierung und der Vereinfachung der Beziehungen zwischen Bürgern und Bürgerinnen und der öffentlichen Verwaltung hat sich der Gemeindeausschuss von Leifers für die vollständige Abschaffung der Sekretariatsgebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen und Dokumenten beim Amt VII - Demografische Dienste und Bürgerschalter entschieden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225787972-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>