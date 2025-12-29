<p>Der Gemeinderat von Leifers hat beschlossen Cesare Zenorini, Präsident des Karnevalvereins „gruppo carnevalesco“ sowie Elda Paolazzi, langjährige Mitarbeiterin im Verein, für ihren Einsatz auszuzeichnen. Gemeinsam haben sie mit den vielen Mitarbeitern den Verein groß gemacht und bis heute verantwortungsvoll geführt. Ihre Faschingsparade ist in Leifers und darüberhinaus immer ein Highlight. Der 47igste Faschingsumzug findet in Leifers am Sonntag, 8. Februar - in Bozen am Samstag, 14. Februar 2026 statt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225779098-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>