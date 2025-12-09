<p>74 Freiwillige bringen das "Essen auf Rädern" ins Haus. Im Zeitraum Jänner bis Oktober wurden 71 Personen mit 8.857 Essen betreut. Die 74 Freiwilligen haben davon 4.743 Essen verteilt. Am Tag des Ehrenamtes wurden sie in den Theatersaal "Gino Coseri" geladen. Die Verantwortlichen des Sozialdienstes Bernhard von Wohlgemuth, Annalisa Frasca (Direktorin) Marika Marignati (Koordinatorin des Dienstes) und Isabella Cramarossa, sowie der Bürgermeister Giovanni Seppi gemeinsam mit der Gemeindereferentin für Soziales Debora Pasquazzo und den Vertretern aus dem Stadtrat Walter Landi, Marlene Hofer und Antonio Cantoro überreichten den Freiwilligen ein kleines Präsent mit einem schriftlichen Dankesgruß vonseiten der Kindergartenkinder.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225776965-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>