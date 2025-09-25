<p>10:30, 14:00, 15:30 Fachführungen bei Enzbirg durch die Archäologische Gruppe Bozen. Zur Teilnahme jeweils 1,5 Stunden davor von den Leiferer Sektionen von CAI und AVS begleitete Wanderung vom Weingut Hochegg (Breitenberg) nach Enzbirg: 9, 12:30 und 14 Uhr.<br>Kostenlosser Shuttle zwischen Leifers (Kindergarten Weißensteinerstraße) und dem Weingut Hochegg. Abfahrten alle 15 Minuten von beiden Haltestellen.<br>Dieses Jahr feiert Leifers den Europäischen Tag des Denkmals gemeinsam mit der Gemeinde Deutschnofen, dank der tadellosen Organisation der jeweiligen Tourismusvereine und der unersetzlichen Zusammenarbeit des Weinguts Hochegg und einiger der repräsentativsten Vereine unserer Gemeinde: AVS Leifers, CAI Laives, Gruppo archeologico di Bolzano, APS Monti Pallidi, Musikkapelle Leifers (im Anhang das Programm). Am 28. September steht die Wallburg Enzbirg auf dem Breitenberg im Mittelpunkt des Tages.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225765727-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>