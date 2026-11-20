<p>Aufgrund des für morgen, Freitag, den 20. November, ausgerufenen Generalstreiks kann es bei der Durchführung der Dienste der SEAB (Müllabfuhr, Straßenreinigung, Sammel-\/Recyclinghöfe) in Bozen und Leifers zu Verzögerungen oder Beeinträchtigungen kommen. Die Dienste werden nach Dringlichkeit organisiert und eventuelle Ausfälle werden so schnell wie möglich nachgeholt.<br>Wir danken den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Geduld und ihr Verständnis.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225834668-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>