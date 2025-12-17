<p>Die Gemeinde Leifers beabsichtigt, den Kindertagesstättendienst für den Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2026 mittels eines Verhandlungsverfahrens, zu erteilen. Die Räumlichkeiten müssen vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellt werden.<\/p><h3>Formulare<\/h3><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225778014-2417&sprache=1">Bekanntmachung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225778015-2417&sprache=1">Interessenbekundung<\/a><\/p>