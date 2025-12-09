<p>Aufgrund des landesweiten Streiks der Umweltbediensteten, der für <strong>Mittwoch, den 10. Dezember 2025<\/strong> angekündigt wurde, kann es in Bozen und Leifers zu Ausfällen bei den Umweltdiensten (Abfallsammlung, Straßenreinigung, Recyclinghöfe) kommen.<\/p><p>Die SEAB AG wird sich bemühen, die grundlegenden Dienste zu gewährleisten und eventuell ausgefallene Dienste so bald wie möglich nachzuholen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass eine Behebung der Betriebsstörungen durch den Einsatz externer Teams nicht möglich ist, da ein solches Vorgehen eine gewerkschaftswidrige Maßnahme darstellen würde.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225776978-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>